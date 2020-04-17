РИАМО – 17 апр. После победы на коронавирусной инфекцией система здравоохранения в российских регионах должна стать эффективнее, сообщил в пятницу президент РФ Владимир Путин.

«Все, что мы сейчас реализуем, должно и в будущем служить охране здоровья людей. <...> Россия обязательно победит эпидемию. <...> И эта победа будет тем весомее, если мы сделаем систему медпомощи в стране, во всех регионах, более сильной, эффективной и доступной, чтобы качественные, реальные перемены почувствовали наши граждане», - сказал Путин в ходе видеосовещания с главами регионов.

По словам президента, необходимо просчитать, как будут работать новые инфекционные центры, насколько эффективно впоследствии станет использоваться закупленное для них оборудование.

Ранее в ходе видеосовещания мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что крупная инфекционная клиника в поселении Вороновское Троицкого округа начнет работу 20 апреля.

Текстовая трансляция

17 АПРЕЛЯ

- Президент РФ Владимир Путин рассказал, как эпидемия коронавируса повлияет на российское здравоохранение.

Все, что мы сейчас реализуем, должно и в будущем служить охране здоровья людей. <...> Россия обязательно победит эпидемию. <...> И эта победа будет тем весомее, если мы сделаем систему медпомощи в стране, во всех регионах, более сильной, эффективной и доступной, чтобы качественные, реальные перемены почувствовали наши граждане

- Депутат Мосгордумы Кирилл Щитов рассказал, что при выходе из дома человек должен иметь при себе паспорт и документ, подтверждающий адрес фактического пребывания. Тем, кто живет в арендованной квартире, нужен договор аренды, а проживающим в апартаментах, в которых нельзя зарегистрироваться, — документ собственности.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Песков заявил, что меры по поддержке россиян в условиях Covid‑19 малоэффективны. Администрация президента следит за их соблюдением и все фиксирует.

- Работающие пенсионеры в России получат электронные больничные до 30 апреля. Они оплачиваются за счет средств Фонда соцстрахования напрямую работнику.

- Жителей Подмосковья с легкой формой коронавирусной инфекции врачи проконсультируют онлайн. Речь идет о тех пациентах, которые лечатся дома.

- У 31 курсанта Нахимовского училища в Москве подтвердили коронавирус. При этом у всех зараженных самочувствие нормальное.

- За сутки в России зарегистрировали 4070 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1959 заболевших, в Подмосковье - 472.

- За сутки в Москве от коронавирусной инфекции вылечили 123 человека, таким образом число выздоровевших пациентов с подтвержденным коронавирусом достигло 1517.

- Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в столице прогнозируется в следущие две-три недели.

- Сервис «Цифровой пропуск» появился в приложении «Моя Москва». С помощью него можно быстро сгенерировать код для отправки СМС‑сообщения.

- Водители подмосковных автобусов не будут проверять наличие у пассажиров электронных пропусков.