РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 апр. В подмосковном Подольске с начала пандемии коронавируса заразилось семеро детей, всего лабораторно подтверждался диагноз у 109 жителей округа, сообщил глава муниципалитета Николай Пестов.

«Информирую об эпидемиологической обстановке на территории округа. По состоянию на 17 апреля зарегистрировано 109 жителей округа, имеющих (имевших) лабораторное подтверждение коронавирусной инфекции, в том числе 7 детей. В настоящее время лечение проходят 103 человека: 40 – в медицинских учреждениях (в Подольске – 14, в других муниципалитетах – 26), 63 человека лечатся на дому. Также на дому под медицинским наблюдением сегодня находятся 364 человека, из них 342 – контактные лица и 22 – прибывшие из стран с неблагополучной эпидситуацией», – написал Пестов в своем Instagram-аккаунте.

Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией продолжает увеличиваться. Все ограничительные меры направлены на предотвращение распространения опасной инфекции. Поэтому глава Подольска в очередной раз просит жителей округа отнестись к принятым мерам с пониманием и ответственностью.