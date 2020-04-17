РИАМО - 17 апр. Больше всего случаев заражения коронавирусом за сутки в Подмосковье зафиксировано в Одинцове, Люберцах и Красногорске, всего за день выявили 472 новых случая инфицирования, сообщает региональный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе в настоящий момент достигло 3526 случаев.

В Одинцове выявили больше всего заболевших за сутки – 242 человека, в Люберцах – 184, в Мытищах – 182, Красногорске 173, в Химках 147 случая.

Также 133 случая зафиксировали в Ленинском, 102 – в Пушкинском, 96 – в Королеве, 97 - в Подольске, 91 – в Балашихе, 74 – в Долгопрудном, 73 – в Дмитрове, 72 – в Лобне.

Кроме того, 63 случая зарегистрировали в Раменском, по 57 – в Реутове и Сергиевом Посаде, по 54 – в Солнечногорске и Щелкове, 51 – в Котельниках, 46 – в Воскресенске, 45 – в Коломне, 43 - в Клину, 42 – в Домодедово, 40 – в Дзержинском и Истре, 33 – в Ивантеевке, 32 – в Наро-Фоминске и Рузе.

По 22 новых случая заражения нашли в Богородском, Луховцах и Орехово-Зуево. 20 зараженных за сутки обнаружили в Краснознаменске, 19 – в Красноармейске, 17 в Электростали, 16 – в Жуковском, 15 – в Чехове и 14 – во Фрязине.

По 13 случаев новых заражения выявили в Павловском Посаде и Ступине, по 11 – в Серпухове и Егорьевске, девять в Волоколамске, восемь в Электрогорске.

По семь случаев инфицирования за сутки зарегистрировали в Протвине, Рошале, Серебрянных Прудах, по шесть – в Дубне, Шаховской, по пять – во Власихе, Лыткарине, по четыре – в Можайске, Бронницах, Шатуре.

Также по три случая заболевания обнаружено в Кашире, Озерах, по два - в Зарайске, Талдоме и по одному – в Звездном городке, Лосино-Петровском, Лотошине и Черноголовке.

В настоящий момент в подмосковных больницах наблюдаются и проходят лечение пациенты из Москвы и иных регионов России, а также из-за рубежа.

Текстовая трансляция

17 АПРЕЛЯ

- Президент РФ Владимир Путин рассказал, как эпидемия коронавируса повлияет на российское здравоохранение.

Все, что мы сейчас реализуем, должно и в будущем служить охране здоровья людей. <...> Россия обязательно победит эпидемию. <...> И эта победа будет тем весомее, если мы сделаем систему медпомощи в стране, во всех регионах, более сильной, эффективной и доступной, чтобы качественные, реальные перемены почувствовали наши граждане

- Депутат Мосгордумы Кирилл Щитов рассказал, что при выходе из дома человек должен иметь при себе паспорт и документ, подтверждающий адрес фактического пребывания. Тем, кто живет в арендованной квартире, нужен договор аренды, а проживающим в апартаментах, в которых нельзя зарегистрироваться, — документ собственности.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Песков заявил, что меры по поддержке россиян в условиях Covid‑19 малоэффективны. Администрация президента следит за их соблюдением и все фиксирует.

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- Жителей Подмосковья с легкой формой коронавирусной инфекции врачи проконсультируют онлайн. Речь идет о тех пациентах, которые лечатся дома.

- У 31 курсанта Нахимовского училища в Москве подтвердили коронавирус. При этом у всех зараженных самочувствие нормальное.

- За сутки в России зарегистрировали 4070 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1959 заболевших, в Подмосковье - 472.

- За сутки в Москве от коронавирусной инфекции вылечили 123 человека, таким образом число выздоровевших пациентов с подтвержденным коронавирусом достигло 1517.

- Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в столице прогнозируется в следущие две-три недели.

- Сервис «Цифровой пропуск» появился в приложении «Моя Москва». С помощью него можно быстро сгенерировать код для отправки СМС‑сообщения.

- Водители подмосковных автобусов не будут проверять наличие у пассажиров электронных пропусков.