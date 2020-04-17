РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 17 апр. Полицейские в Домодедове задержали приезжих отца и сына по подозрению в совершении серии краж автомобилей, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по городскому округу Домодедово.

В дежурную часть УМВД России по Домодедову поступили заявления жителей о том, что на улице Курыжова и Корнеева неизвестные совершили хищения пяти автомобилей, два из которых иностранного производства. Общая сумма ущерба составила более 2 миллионов рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий установлены и задержаны неоднократно судимые уроженцы одной из республик Закавказья 53 и 30 лет. Злоумышленники состоят между собой в родственной связи, один из них отец, другой - сын. Два из похищенных автомобилей возвращены владельцам», - говорится в сообщении.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

«Домодедовским городским судом подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - заключается в сообщении.