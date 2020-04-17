РИАМО - 17 апр. Специалисты Роспотребнадзора рассказали, что нужно сделать для того, чтобы приблизить окончание карантинных мероприятий, перечень из пяти рекомендаций разместили на официальном сайте ведомства.

В настоящее время в мире зарегистрировано более 2 миллионов случаев заболеваний новой коронавирусной инфекцией.

«Государством сделано все необходимое, но теперь очень много зависит от каждого из нас. Сегодня главной задачей остается победа над коронавирусной инфекцией, достичь которой мы можем только совместными усилиями», — отмечается в материале.

Гражданам посоветовали, прежде всего, оставаться дома.

Также необходимо поддерживать в доме чистоту, используя дезинфицирующие средства.

С родственниками нужно общаться с помощью современных средств связи — мобильных телефонов и интернета.

Из дома можно выходить только в крайнем случае. При выходе из дома обязательно стоит использовать маску, закрывающую дыхательные пути.

В общественных местах необходимо соблюдать дистанцию с окружающими людьми 1,5-2 метра, мыть руки с мылом и применять антисептические средства.

Текстовая трансляция

17 АПРЕЛЯ

- Президент РФ Владимир Путин рассказал, как эпидемия коронавируса повлияет на российское здравоохранение.

Все, что мы сейчас реализуем, должно и в будущем служить охране здоровья людей. <...> Россия обязательно победит эпидемию. <...> И эта победа будет тем весомее, если мы сделаем систему медпомощи в стране, во всех регионах, более сильной, эффективной и доступной, чтобы качественные, реальные перемены почувствовали наши граждане

- Депутат Мосгордумы Кирилл Щитов рассказал, что при выходе из дома человек должен иметь при себе паспорт и документ, подтверждающий адрес фактического пребывания. Тем, кто живет в арендованной квартире, нужен договор аренды, а проживающим в апартаментах, в которых нельзя зарегистрироваться, — документ собственности.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Песков заявил, что меры по поддержке россиян в условиях Covid‑19 малоэффективны. Администрация президента следит за их соблюдением и все фиксирует.

- Работающие пенсионеры в России получат электронные больничные до 30 апреля. Они оплачиваются за счет средств Фонда соцстрахования напрямую работнику.

- Жителей Подмосковья с легкой формой коронавирусной инфекции врачи проконсультируют онлайн. Речь идет о тех пациентах, которые лечатся дома.

- У 31 курсанта Нахимовского училища в Москве подтвердили коронавирус. При этом у всех зараженных самочувствие нормальное.

- За сутки в России зарегистрировали 4070 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1959 заболевших, в Подмосковье - 472.

- За сутки в Москве от коронавирусной инфекции вылечили 123 человека, таким образом число выздоровевших пациентов с подтвержденным коронавирусом достигло 1517.

- Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в столице прогнозируется в следущие две-три недели.

- Сервис «Цифровой пропуск» появился в приложении «Моя Москва». С помощью него можно быстро сгенерировать код для отправки СМС‑сообщения.

- Водители подмосковных автобусов не будут проверять наличие у пассажиров электронных пропусков.