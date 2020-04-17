РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 17 апр. В Домодедове переустроят участок воздушных линий электропередачи «Пахра-Яковлево» и «Пахра-Тураево», соответствующее постановление правительства Московской области есть в распоряжении «РИАМО в Домодедове».

«Правительство Московской области постановляет: утвердить прилагаемую документацию по планировке территории для переустройства участка линейного объекта ВЛ 110 киловольт «Пахра-Яковлево», «Пахра-Тураево», расположенного в городском округе Домодедово Московской области», - говорится в документе.

Документация по планировке территории подготовлена с целью переустройства воздушных линий электропередачи из зоны строительства холдинга «Мираторг», а также в целях обеспечения устойчивого развития территории.

Переустраиваемый участок воздушных линий располагается в промышленной зоне, пересекает железнодорожную линию Павелецкого направления, автодорогу М-4 «Дон» и Каширское шоссе. При переустройстве будут соблюдены нормативные расстояния между воздушными линиями и этими объектами.