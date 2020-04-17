РИАМО - 17 апр. Инфекционная клиника в поселении Вороновском Троицкого административного округа столицы начнет работу с 20 апреля, там подготовлено 800 коек для лечения больных коронавирусом, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Сегодня строители сдали объект медицинским работникам. Это одна из крупнейших в стране инфекционных клиник, которая построена не только для сегодняшней ситуации, но будет служить десятки лет», - сказал Собянин в ходе видеоконференции с Владимиром Путиным.

Он отметил, что она рассчитана на 500 коек, но уже оборудована под 800 коек.

«Считаю, что эта больница готова, чтобы в понедельник принять больных», - заключил Собянин.

За минувшие сутки в столице зарегистрировали 1959 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число инфицированных Covid-19 в Москве выросло до 18105.

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Текстовая трансляция

17 АПРЕЛЯ

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