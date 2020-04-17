РИАМО - 17 апр. Два многофункциональных медцентра для лечения пациентов, зараженных коронавирусом, планируют открыть в Одинцове и Подольске до конца апреля, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
«Мы ведем строительство 16 многофункциональных медицинских центров в 15 субъектах России. Центры строятся на базе госпиталей министерства обороны. Они позволят ввести 1,6 тысячи мест. <...> Работы будут выполнены в два этапа», — сказал Шойгу в ходе видеосовещания с президентом РФ Владимиром Путиным.
По его словам, до 30 апреля будет завершено строительство восьми центров — в Одинцове, Подольске, Нижнем Новгороде и других городах.
Он отметил, что все центры укомплектованы специальным медицинским оборудованием, в том числе аппаратами ИВЛ и средствами реанимации. Там будут работает специалисты военных госпиталей, которые прошли дополнительное обучение.
«До 15 мая построим оставшиеся восемь (учреждений - ред.)», — заключил Шойгу.
Текстовая трансляция
17 АПРЕЛЯ
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