РИАМО - 17 апр. В Московской области семьи с детьми, которые имеют право на материнский капитал, смогут оформить выплату 5 тысяч рублей с помощью портала государственных и муниципальных услуг, а также через сайт Пенсионного фонда России.

«Выплату смогут получить и те семьи, которые уже воспользовались средствами материнского капитала. Если право на материнский капитал у семьи возникнет в течение этих трех месяцев, то родители также получат возможность обратиться за выплатами», — сказала министр соцразвития региона Ирина Фаевская.

Выплата полагается при условии возникновения права на нее до 1 июля, подать заявление можно будет до 1 октября. Она будет выплачиваться в апреле — июне.

Также детям не должно быть трех лет. Если в семье несколько детей соответствующего возраста, то пособие будет выплачено на каждого ребенка.

Подать заявление на услугу необходимо электронно. Это можно сделать в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда Российской Федерации или на портале государственных услуг. Выплаты будут осуществлены уже в апреле, а также в мае и июне.

Текстовая трансляция

17 АПРЕЛЯ

- Президент РФ Владимир Путин рассказал, как эпидемия коронавируса повлияет на российское здравоохранение.

Все, что мы сейчас реализуем, должно и в будущем служить охране здоровья людей. <...> Россия обязательно победит эпидемию. <...> И эта победа будет тем весомее, если мы сделаем систему медпомощи в стране, во всех регионах, более сильной, эффективной и доступной, чтобы качественные, реальные перемены почувствовали наши граждане

- Депутат Мосгордумы Кирилл Щитов рассказал, что при выходе из дома человек должен иметь при себе паспорт и документ, подтверждающий адрес фактического пребывания. Тем, кто живет в арендованной квартире, нужен договор аренды, а проживающим в апартаментах, в которых нельзя зарегистрироваться, — документ собственности.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Песков заявил, что меры по поддержке россиян в условиях Covid‑19 малоэффективны. Администрация президента следит за их соблюдением и все фиксирует.

- Работающие пенсионеры в России получат электронные больничные до 30 апреля. Они оплачиваются за счет средств Фонда соцстрахования напрямую работнику.

- Жителей Подмосковья с легкой формой коронавирусной инфекции врачи проконсультируют онлайн. Речь идет о тех пациентах, которые лечатся дома.

- У 31 курсанта Нахимовского училища в Москве подтвердили коронавирус. При этом у всех зараженных самочувствие нормальное.

- За сутки в России зарегистрировали 4070 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1959 заболевших, в Подмосковье - 472.

- За сутки в Москве от коронавирусной инфекции вылечили 123 человека, таким образом число выздоровевших пациентов с подтвержденным коронавирусом достигло 1517.

- Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в столице прогнозируется в следущие две-три недели.

- Сервис «Цифровой пропуск» появился в приложении «Моя Москва». С помощью него можно быстро сгенерировать код для отправки СМС‑сообщения.

- Водители подмосковных автобусов не будут проверять наличие у пассажиров электронных пропусков.