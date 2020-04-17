РИАМО - 17 апр. Депутат Мосгордумы Кирилл Щитов рассказал, что при выходе из дома человек должен иметь при себе паспорт и документ, подтверждающий адрес фактического пребывания, сообщает «Интерфакс».

При выходе из дома тем, кто живет в арендованной квартире, нужен договор аренды, а проживающим в апартаментах, в которых нельзя зарегистрироваться, — документ собственности.

«Если человек живет у родственников или у друзей, достаточно будет расписки от собственника квартиры», — сказал Щитов.

Если гражданин забудет документ, подтверждающий фактический адрес проживания, то его можно будет предоставить позже инспектору, который будет рассматривать протокол. Инспектор пригласит жителя Москвы на разговор. Спикер Мосгордумы уверен, что протокол будут трактовать в пользу гражданина.

Щитов отметил, что при оформлении рабочего пропуска адрес не указывается, а при подаче на пропуск для оказания медпомощи или других целей адрес прописывается.

«Мы исходим из презумпции добросовестности москвичей, мы им доверяем», — объяснил депутат.

Чтобы заехать после работы при наличии рабочего разрешения в магазин или аптеку, пропуск не потребуется. В выходные дни для поездок следует оформлять разовый цифровой пропуск.

В Москве из-за коронавируса введен режим самоизоляции для всех жителей. Выходить из дома можно только в магазин, в аптеку, выгулять собаку или вынести мусор. Для поездок на транспорте по Москве и Подмосковье с 15 апреля нужно обязательно оформлять цифровой пропуск. При его отсутствии гражданина ждет административная ответственность.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

17 АПРЕЛЯ

- Президент РФ Владимир Путин рассказал, как эпидемия коронавируса повлияет на российское здравоохранение.

Все, что мы сейчас реализуем, должно и в будущем служить охране здоровья людей. <...> Россия обязательно победит эпидемию. <...> И эта победа будет тем весомее, если мы сделаем систему медпомощи в стране, во всех регионах, более сильной, эффективной и доступной, чтобы качественные, реальные перемены почувствовали наши граждане

- Депутат Мосгордумы Кирилл Щитов рассказал, что при выходе из дома человек должен иметь при себе паспорт и документ, подтверждающий адрес фактического пребывания. Тем, кто живет в арендованной квартире, нужен договор аренды, а проживающим в апартаментах, в которых нельзя зарегистрироваться, — документ собственности.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Песков заявил, что меры по поддержке россиян в условиях Covid‑19 малоэффективны. Администрация президента следит за их соблюдением и все фиксирует.

- Работающие пенсионеры в России получат электронные больничные до 30 апреля. Они оплачиваются за счет средств Фонда соцстрахования напрямую работнику.

- Жителей Подмосковья с легкой формой коронавирусной инфекции врачи проконсультируют онлайн. Речь идет о тех пациентах, которые лечатся дома.

- У 31 курсанта Нахимовского училища в Москве подтвердили коронавирус. При этом у всех зараженных самочувствие нормальное.

- За сутки в России зарегистрировали 4070 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1959 заболевших, в Подмосковье - 472.

- За сутки в Москве от коронавирусной инфекции вылечили 123 человека, таким образом число выздоровевших пациентов с подтвержденным коронавирусом достигло 1517.

- Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в столице прогнозируется в следущие две-три недели.

- Сервис «Цифровой пропуск» появился в приложении «Моя Москва». С помощью него можно быстро сгенерировать код для отправки СМС‑сообщения.

- Водители подмосковных автобусов не будут проверять наличие у пассажиров электронных пропусков.