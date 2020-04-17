РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 апр. В подмосковном Красногорске за минувшие сутки выявили 13 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает областной оперштаб по коронавирусу.

«В Подмосковье за сутки выявлено 472 случая заболевания коронавирусом. Выявленные случаи заболевания по городским округам: Красногорск – 173», – говорится в сообщении.

По состоянию на 16 апреля в Красногорске было 160 случаев Covid-19.

Всего в Московской области зафиксировано 3526 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 40 человек. Выздоровели и выписались 126 человек.

Текстовая трансляция

17 АПРЕЛЯ

- Президент РФ Владимир Путин рассказал, как эпидемия коронавируса повлияет на российское здравоохранение.

Все, что мы сейчас реализуем, должно и в будущем служить охране здоровья людей. <...> Россия обязательно победит эпидемию. <...> И эта победа будет тем весомее, если мы сделаем систему медпомощи в стране, во всех регионах, более сильной, эффективной и доступной, чтобы качественные, реальные перемены почувствовали наши граждане

- Депутат Мосгордумы Кирилл Щитов рассказал, что при выходе из дома человек должен иметь при себе паспорт и документ, подтверждающий адрес фактического пребывания. Тем, кто живет в арендованной квартире, нужен договор аренды, а проживающим в апартаментах, в которых нельзя зарегистрироваться, — документ собственности.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Песков заявил, что меры по поддержке россиян в условиях Covid‑19 малоэффективны. Администрация президента следит за их соблюдением и все фиксирует.

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- Жителей Подмосковья с легкой формой коронавирусной инфекции врачи проконсультируют онлайн. Речь идет о тех пациентах, которые лечатся дома.

- У 31 курсанта Нахимовского училища в Москве подтвердили коронавирус. При этом у всех зараженных самочувствие нормальное.

- За сутки в России зарегистрировали 4070 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1959 заболевших, в Подмосковье - 472.

- За сутки в Москве от коронавирусной инфекции вылечили 123 человека, таким образом число выздоровевших пациентов с подтвержденным коронавирусом достигло 1517.

- Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в столице прогнозируется в следущие две-три недели.

- Сервис «Цифровой пропуск» появился в приложении «Моя Москва». С помощью него можно быстро сгенерировать код для отправки СМС‑сообщения.

- Водители подмосковных автобусов не будут проверять наличие у пассажиров электронных пропусков.