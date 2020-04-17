РИАМО - 17 апр. Московское областное УФАС России изучило сведения в отношении компании «Дельта-Строй» и включило их в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы регионального управления антимонопольного ведомства.

Ранее в УФАС РФ по Подмосковью обратились представители администрации городского округа Волоколамского городского округа для включения фирмы в реестр недобросовестных поставщиков.

«Согласно представленным сведениям, учреждение заключило с обществом контракт на благоустройство сквера у ФОК «Лама» и прилегающей пешеходной зоны (улица Ново-Солдатская), «Благоустройство 1-й очереди площади у железнодорожного вокзала», - говорится в сообщении.

Однако компания расторгла контракт в одностороннем порядке. Этот факт подтвержден документами.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России представители фирмы не представили документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, а также изучив представленные доказательства, в УФАС приняли решение о включении сведений «Дельта-Строй» в реестр недобросовестных поставщиков.