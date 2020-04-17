РИАМО - 17 апр. Чтобы узнать о предоставляемых мерах государственной поддержки, предпринимателям стоит обращаться на антикризисный сайт Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», сообщил журналистам в пятницу ее первый вице-президент Азат Газизов.

«Есть сайт (oporahelp.me). На данный момент там собрана информация (о мерах поддержки - ред.) по регионам. В каждом регионе (предоставившем информацию - ред.) сделана горячая линия. Сайт заполняется, будет к началу следующей недели готов», — сказал Газизов.

По его словам, сейчас готовится в режиме реального времени объяснение мер поддержки не с точки зрения бумаг, а в формате вопрос-ответ.

Он также добавил, что все предприниматели могут узнать о предоставляемых мерах поддержки для своей сферы деятельности, посетив сайт Федеральной налоговой службы.

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17 АПРЕЛЯ

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