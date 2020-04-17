РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 апр. Более 30 обращений жителей поселка Малаховка подмосковных Люберец по восстановлению освещения на улицах отработали за две недели, вопросы касались замены ламп и ремонта фонарей уличного освещения, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Все заявки были отработаны сотрудниками теруправления совместно с подрядными организациями. Необходимые работы проведены на 12 улицах поселка, в том числе на улицах Больничная, Красная Заря, Мичурина, Толстого, Свердлова, на Театральном проезде», - говорится в сообщении.

Заявки на восстановление освещения жители могут подать по телефонам: 8(495)501-05-22, 8(495)501-00-48 или написать на электронную почту: terupr-malahovka@yandex.ru.