РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 апр. В подмосковном Подольске сотрудники управляющей компании МУП «ДЕЗ» сделали косметический ремонт в квартире участницы Великой Отечественной войны Лидии Федоровой, сообщается в группе УК в соцсети «ВКонтакте».

«Сотрудники МУП городского округа Подольск «ДЕЗ» завершили косметический ремонт в квартире участника Великой Отечественной войны Лидии Федоровой. Перечень работ выполнен с учетом пожелания ветерана. Федорова осталась довольна выполненным ремонтом, ну а нам остается пожелать крепкого здоровья и поблагодарить ее за подвиг», - говорится в сообщении.

Во время ремонта рабочие УК заменили обои, выключатели, розетки в коридоре и туалетной комнате, положили плитку в ванной комнате.