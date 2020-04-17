РИАМО - 17 апр. Пожарные спасли двух человек спасли во время тушения возгорания в жилом доме на севере Москвы, говорится в сообщении пресс-службы столичного главка МЧС РФ.

Возгорание произошло на улице Зеленоградская, дом 33, корпус 3 в квартире на седьмом этаже девятиэтажного жилого дома. Площадь пожара составила 5 квадратных метров.

«Пожарно-спасательными подразделениями из горевшей квартиры спасен один человек, он осматривается медиками. С выше расположенных этажей спасен еще один человек», — говорится в сообщении.

Принятыми оперативными мерами в 15:37 пожар был ликвидирован.