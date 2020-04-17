РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 17 апр. Несмотря на неблагоприятную эпидситуацию дорожные службы Щелкова продолжают работы по ямочному ремонту, уже заделано более 2,5 тысячи ям, сообщается на сайте администрации городского округа.

«На данный момент специалистами уже ликвидировано около 2,5 тысячи выбоин. Работы по выявлению недостатков и реконструкции дорожного покрытия продолжаются», - говорится в сообщении.

С мая в городском округе начнется плановый ремонт дорог.