РИАМО - 17 апр. Инспекторы эконадзора в Подмосковье установили новых нарушителей режима самоизоляции, за сутки среди них выявили 11 физических лиц и одно юридическое, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«В поселках Горки, Горки Ленинские и в примыкающей к ним промзоне выявили 11 граждан, нарушивших режим самоизоляции в отсутствие оснований. Аналогичное нарушение совершило АО «Бисеровский рыбокомбинат», – отмечается в материале.

Рейды по выявлению нарушителей прошли 16 апреля. В отношении всех нарушений составили протоколы. Материалы направили в суды для принятия решения о размере штрафов.

«Административное наказание для нас – не самоцель. Инспекторы эконадзора проводят профилактические беседы, чтобы напомнить, как важно оставаться дома в период эпидемии. Каждый должен понять, что он в ответе <…> за здоровье окружающих», – сказал заместитель министра экологии и природопользования Московской области Вадим Воронцов.

Минэкологии напоминает о необходимости соблюдения режима самоизоляции при введении режима повышенной готовности на территории. Нарушение установленных правил влечет наложение штрафов от 1 тысячи до 30 тысяч рублей для граждан, на юридических лиц – от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

Ранее в Подмосковье в период с 13 по 16 апреля выявили в результате рейдов 435 физических и 52 юридических лица, нарушивших режим самоизоляции. Все нарушителей привлекут к ответственности.

В Подмосковье действует режим повышенной готовности и всеобщей изоляции. Нельзя выходить из дома без крайней необходимости. Покинуть квартиру можно в случае: угрозы жизни и здоровью, похода в магазин или аптеку, для поездки на работу, для выгула собак и выноса мусора.

Текстовая трансляция

17 АПРЕЛЯ

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