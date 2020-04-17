РИАМО - 17 апр. В связи с распространением коронавируса в Москве служба православной помощи «Милосердие» организовала горячую линию, которая принимает ежедневно до 200 звонков, сообщил РИАМО представитель пресс-службы «Милосердия».

«Мы переквалифицировали нашу справочную службу, сделали ее горячей линией для пострадавших от коронавируса. Это такой координационный центр, куда может позвонить человек, которому нужна помощь, или который хочет помочь», - сказал собеседник агентства.

По его словам, в связи с закрытием некоторых проектов службы на карантин освободившиеся сотрудники привлекаются на другие направления работы. Например, они участвуют в привлечении средств для дальнейшей работы в условиях экономического кризиса или общаются по телефону с оставшимися в изоляции подопечными.

Кроме того, образовательные проекты службы «Милосердие», например, Димитриевская общеобразовательная школа, перевели на дистанционное обучение своих учеников - ребят из многодетных семей.

Перешли на удаленку и психологи паллиативной службы «Милосердие». Если раньше они вместе с врачами навещали семьи с тяжелобольными детьми, то сейчас выполняют свои обязанности по телефону.

Обратиться на горячую линию службы «Милосердие» можно по номеру телефона: +7 (495) 542-00-00.

Текстовая трансляция

17 АПРЕЛЯ

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