РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 17 апр. В администрации Домодедова состоялось оперативное совещание по вопросам профилактики и недопущения распространения коронавируса, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

Начальники служб и ведомств городского округа обсудили эпидемиологическую обстановку и рассказали о том, как организована работа с учетом введения режима повышенной готовности.

«О работе в период режима ограничений рассказал блок жилищно-коммунального хозяйства. Сюда вошли вопросы дезинфекции подъездов и работа с жалобами жителей. Представитель торгового отдела доложил о принятых мерах безопасности покупателей в торговых объектах и наличии продуктов и товаров первой необходимости на прилавках магазинов. Начальник управления социальной защиты населения проинформировала о социальных выплатах и помощи незащищенным категориям граждан», – говорится в сообщении.

Управление образования остановилось на организации дистанционного обучения. Комитет по культуре, делам молодежи и спорту представил работу секций и кружков в формате онлайн. Также представитель Домодедовского центра занятости населения отметил, что на данный момент количество вакансий больше, чем запросов на рабочие места, которые поступают от жителей.

«Представитель Роспотребнадзора, заместитель главного государственного врача в городских округах Домодедово, Подольск, Ленинский, назвала возраст заразившихся. Основное число заболевших – это люди 40-49 лет – около 40%, на втором месте лица 30-39 лет, далее граждане 20-29 лет, 60-69 лет и 50-59 лет», – добавляется в сообщении.

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17 АПРЕЛЯ

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