РИАМО - 17 апр. Днем в пятницу в Бабушкинском районе Москвы и Новогирееве прошел град с дождем, передают корреспонденты РИАМО.

Сначала на северо-востоке города начался дождь, который затем перешел в небольшой град. Град продолжался около пяти минут. В Новогирееве также мелкий град прошел после дождя.

Ранее синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности. Жители предупредили о сильном ветре и снеге с дождем. Мелкая снежная крупа будет наблюдаться на территории Москвы до 18 часов, потом интенсивность осадков ослабеет.