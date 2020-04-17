РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 апр. Полицейские Подольска задержали ранее судимого 39-летнего местного жителя, подозреваемого в хищении мобильного телефона и банковской карты, с которой он оплатил товары в магазинах, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 2-го отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 38-летнего местного жителя о том, что неизвестный на Привокзальной улице совершил хищение его мобильного телефона и банковской карты, с которой затем оплатил товары в различных магазинах. Общая сумма материального ущерба составила 31 тысячу рублей.

«Сотрудники 2-го отдела полиции совместно с сотрудниками отдельного батальона патрульно-постовой службы УМВД России по Подольску установили и доставили в дежурную часть отдела полиции ранее судимого 39-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления. В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 158 УК РФ (кража) и 159.3 (мошенничество с использованием электронных средств платежа)», - говорится в сообщении.

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.