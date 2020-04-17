РИАМО - 17 апр. В связи с ухудшением экономической обстановки из-за коронавируса и низких цен на нефть юридические лица заметно сократили объемы пожертвований в православную службу помощи «Милосердие», сообщил РИАМО представитель пресс-службы организации.

«Сейчас наблюдается сокращение жертвователей. Есть компании, которые нам помогали, они сейчас сокращают свою помощь. Частные жертвователи не так быстро отсеиваются, и на их место все время приходят новые. Есть отклик от людей, мы очень благодарны», - сказал собеседник агентства.

По его словам, свой основной доход «Милосердие» получает от неравнодушных граждан. Помогают в работе и правительственные гранты. Зачастую волонтерами «Милосердия» становятся те, кто регулярно оказывает службе финансовую поддержку.

«Те, кто жертвует нам деньги, это малый и средний бизнес, который сейчас страдает. Среди них очень многие являются нашими добровольцами», - отметил собеседник агентства.

Ежегодно до 30 тысяч человек получают помощь от службы «Милосердие». Ожидается, что в текущем году это число ощутимо возрастет. Уже сейчас на поддержку нуждающихся необходимо изыскивать дополнительные средства.

«У нас все добровольцы обеспечены средствами индивидуальной защиты. При встрече соблюдается необходимая дистанция. Если человек не желает встречать, то оставляют продукты у двери», - добавил представитель пресс-службы.

Кандидаты в добровольцы, а их сейчас до 10 человек в день, проходят обязательное собеседование. Причастность к православию приветствуется, но не является необходимым требованием.

Основной потребностью службы православной помощи «Милосердие» в настоящее время являются средства санитарной защиты и продукты питания.

«Мы понимаем, что средства защиты сейчас в дефиците. Именно поэтому мы не выдаем маски всем бездомным в «Ангаре спасения» - только тем, у кого недомогание. Сотрудники сейчас работают в масках, перчатках, целлофановых халатах», - отметил собеседник агентства.

Самый простой способ помочь службе - сделать денежное пожертвование на сайте miloserdie.help. Еще можно отправить СМС-сообщение, например, «Милосердие месяц 100» - это значит, что благотворитель будет ежемесячно жертвовать по 100 рублей. Горячая линия службы «Милосердие» доступна по номеру: +7 (495) 542-00-00.

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