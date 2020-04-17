РИАМО - 17 апр. Жители Московской области, которые не получили вторую часть выплаты за самоизоляцию в размере 1,5 тысяч рублей, смогут подать заявку на горячую линию, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Подмосковья.

Гражданам старше 65 лет, а также жителям Подмосковья с хроническими заболеваниями, которые соблюдали режим самоизоляции, полагается выплата в размере 3 тысяч рублей. Первую часть выплаты перевели с начала режима самоизоляции.

«Начиная с 14 апреля гражданам старше 65 лет, соблюдающим режим самоизоляции, а также жителям с хроническими заболеваниями (сердечно-сосудистые, сахарный диабет, болезни органов дыхания, злокачественные образования) произведена вторая часть материальной помощи в 1,5 тысяч рублей, которую уже получили более 1,2 миллиона жителей Подмосковья», — сказала министр соцразвития региона Ирина Фаевская.

Всего такую выплату получат приблизительно 1,38 миллиона человек.

Тем, кому не пришла выплата, нужно оставить заявку с реквизитами счета по телефону: 8 800 550-50-30 (после начала работы автоинформатора нажать 0, далее — 4). Специалисты социальной защиты уточнят все данные и при наличии права на выплату, помогут ее получить.

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