РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 17 апр. Спасатели пожарно-спасательной части №232 ГКУ МО «Мособлпожспас» помогли 91-летнему жителю Котельников, который упал в квартире и не мог встать, говорится в сообщении ГКУ МО «Мособлпожспас».

Случай произошел 16 апреля в микрорайоне Ковровый городского округа Котельники. Спасатель ПСЧ-232 Владимир Богатырев рассказал, что 91-летний мужчина упал и не смог самостоятельно встать. Его 60-летняя дочь не смогла поднять пенсионера и вызвала спасателей.

«Мы прибыли на место происшествия и надели специальные защитные костюмы «Стрелец СПЛЭШ» и противогазы ГП-21. Войдя в квартиру, мы увидели лежащего на полу пенсионера. Мы подняли его и посадили на стул», - сказал Богатырев.

Старший смены добавил, что после возвращения к спасательному автомобилю все работники прошли дегазацию.

«Мы обработали костюмы и противогазы хлорным раствором, чтобы избежать вероятность заражения коронавирусом. Кроме того, каждый работник провел личную обработку открытых участков кожи спиртовым раствором», - заключил специалист.

В условиях пандемии коронавируса нужно стараться не выходить на улицу без особой нужды. Необходимо чаще мыть руки с мылом, обрабатывать дверные ручки и выключатели антисептиком. При этом нужно помнить, что даже люди без симптомов могут являться переносчиками вируса.