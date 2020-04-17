РИАМО - 17 апр. Полугодовой отсрочки по уплате ряда налогов может быть не достаточно для выживания представителей бизнеса, наиболее пострадавшего в условиях экономического кризиса, связанного с коронавирусом, сообщил журналистам в пятницу первый вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Владислав Корочкин.

«Скорее всего этих сроков не достаточно. Кому достаточно, а кому нет, станет понятно только в процессе. По нашему мнению, далеко не все компании малого бизнеса смогут этот кризис пережить. Сейчас для них делается максимально возможное с точки зрения снятия той фискальной нагрузки, которую они несут сегодня», — сказал Корочкин.

По его словам, если субъектам МСП удасться выжить в нынешних условиях и при существующих мерах поддержки, то далее правительство может также продлить сроки уплаты налогов до тех пор, пока предприятия не вернутся в докризисное экономическое состояние.

«Поэтому то, что сделано, сделано совершено верно — разгрузить и обеспечить возможность уйти от фискальных обязательств на сегодня и дальше смотреть, как ситуация будет развиваться», — добавил Корочкин.