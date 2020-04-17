РИАМО - 17 апр. Задержан мужчина, которого подозревают в краже из кассы столичного магазина денег и мобильного телефона продавца, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы Главного управления МВД РФ по Москве.

«Общий материальный ущерб составил около 12 тысяч рублей», — сказал собеседник агентства.

Преступление произошло по адресу улица Широкая, дом 13, корпус 2.

Злоумышленник зашел в магазин и, угрожая сотруднику магазина ножом, похитил телефон и денежные средства.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой». Задержанный оказался в Москве проездом.