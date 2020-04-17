РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 апр. Юные жители подмосковного Красногорска могут принять участие в онлайн-конкурсе рисунков, который в рамках празднования 75-летия Великой Победы проводит Красногорский филиал музея Победы, говорится в сообщении информационного центра музея.

«Красногорский филиал Музея Победы запустил конкурс рисунков «Мир без войны». Творческое состязание приурочено к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне», - говорится в сообщении.

Дошкольникам и ученикам младших классов музей предложил нарисовать мир, ради которого их прадедушки и прабабушки сражались на войне. Дети могут изобразить и первые мирные дни, и наше время, и даже свои мечты о будущем.

«Этот конкурс проводится уже третий раз, но впервые к участию в нем мы пригласили младшеклассников. Ведь из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции ребята целыми днями находятся дома. Уверена, они с удовольствием возьмутся за краски и карандаши. Тем более, что в преддверии 9 Мая очень важно вспомнить тех, кто дал нам возможность жить в мире», - отметила заведующая Красногорским филиалом музея Победы Маргарита Иващенко.

На конкурс принимаются работы, выполненные в любой художественной технике, а также с использованием различных средств рисования (карандаш, гуашь, акварель, мелки, пастель, фломастеры и так далее) без применения компьютерных программ для графического моделирования и дизайна.

Фотографии или сканы рисунков необходимо отправить до 1 мая на почту mmna@cmvov.ru.

До 9 мая жюри конкурса, в которое входят сотрудники музея и преподаватели колледжа искусств имени Леонида Филатова, назовет лучших авторов.

«Работы участников будут представлены на выставке. Виртуальная выставка пройдет с 1 по 8 мая на сайте музея, где будет организовано голосование, по результатам которого одной из работ будет присужден «Приз зрительских симпатий», - добавляется в материале.

О датах выставки в музее и награждении победителей будет объявлено дополнительно. Более подробная информация на сайте музея.