РИАМО - 17 апр. Женщины с детьми, которым стало нечем платить за съемную квартиру из-за потери работы во время эпидемии коронавируса, стали чаще обращаться в столичный «Дом для мамы» службы православной помощи «Милосердие», сообщил РИАМО представитель пресс-службы «Милосердия».

«В «Дом для мамы» обычно обращаются женщины в кризисной ситуации. Например, беременные на грани аборта и те, кого мужья выгнали из дома. Сейчас все больше стали обращаться женщины с детьми, которым нечем платить аренду за квартиру», - сказал собеседник агентства.

В приюте могут разместиться 10 мам и 10 детей. Здесь им оказывают юридическую, гуманитарную и психологическую помощь.

«За восемь лет мы помогли более чем 7 тысячам женщин», - отметил собеседник агентства.

Поддержать «Дом для мамы» можно, оформив пожертвование или доставку необходимых вещей: https://miloserdie.help/krizisnyy-tsentr-dom-dlya-mamy/.

Женщины в кризисной ситуации могут обратиться за помощью в «Дом для мамы» по телефону: +7 (965) 262-98-78.

Чтобы связаться со службой православной помощи «Милосердие», можно позвонить по телефону: +7 (495) 542-00-00 или посетить сайт miloserdie.help.