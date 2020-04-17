РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 апр. Заместитель главы администрации Балашихи Михаил Объедков передал пять продуктовых наборов одиноким пенсионерам и многодетным семьям округа, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Такая помощь во время пандемии коронавируса организована по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. В набор входят продукты с большим сроком годности: крупы, макаронные изделия, растительное масло, тушенка, сахар, пряники, чай, рыбные и мясные консервы.

«Депутаты по округам хорошо знают своих жителей. Администрация совместно с ними составила список тех, кто нуждается в помощи. В него вошли многодетные семьи, одинокие пенсионеры, инвалиды», - сказал Объедков.

Депутаты и волонтеры, которые доставляют продуктовые наборы, обеспечены перчатками и защитными масками.

Обратиться за помощью самому или рассказать о том, кому она необходима, можно по телефону горячей линии управления социальной защиты Балашихи по телефонам: 8(495)521-31-08, 8(495)529-27-36.