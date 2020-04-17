РИАМО - 17 апр. Жители Московского региона стали больше вкладывать средств на онлайн-развлечения из-за введения режима повышенной готовности и самоизоляции, самыми популярными стали интернет-знакомства и онлайн-кинотеатры, прирост количества платежей в последнюю неделю марта составил 23% и 40% соответственно, говорится в сообщении пресс-службы МТС Банка.

«По сравнению со средними показателями января-февраля 2020 года в последнюю неделю марта на 40% увеличилось количество покупок клиентов МТС Банка в онлайн-кинотеатрах, средний чек уменьшился на 24% до 250 рублей. Снижение среднего чека связано с различными акциями и льготными условиями подписки, которые сейчас активно предлагают кинотеатры», - говорится в сообщении.

На сервисах знакомств количество платежей увеличилось на 23%, а средний чек – более чем в два раза до 1260 рублей. Пользуются платными услугами преимущественно мужчины – 90%, их доля выросла на 5%. На возрастные группы 25-35 и 35-50 лет приходится по 40% и 36% транзакций соответственно.

Также в последнюю неделю марта на 9% выросли продажи цифровых сервисов (преимущественно стриминговые музыкальные сервисы и комплексные подписки). На 11% увеличилось количество покупок в сервисах доставки еды и ресторанах, работающих на доставку, средний чек вырос на 12% до 960 рублей.

В офлайне больше всего спрос увеличился в магазинах, торгующих алкогольными напитками, – на 38% по сравнению со средними показателями января-февраля текущего года. Средний чек при этом увеличился всего на 8% до 470 рублей. Незначительный рост среднего чека говорит о том, что люди не делали запасов алкоголя.

В супермаркетах в последнюю неделю марта количество покупок увеличилось на 7%, а средний чек – на 17% до 700 рублей. В аптеках транзакции выросли на 24%, средний чек – на 17% до 775 рублей. В обеих категориях больший всплеск отмечался неделей ранее.

Не забыли москвичи и о братьях своих меньших – количество транзакций в зоомагазинах выросло на 25%, средний чек – на 28% до 1120 рублей.

В последнюю неделю марта в Московском регионе уже был введен режим повышенной готовности, многие работодатели перевели своих сотрудников на удаленную работу. Было закрыто большинство мест общественного пользования и отменены массовые мероприятия, а жителям региона было рекомендовано по возможности оставаться дома. С 28 марта был введен режим самоизоляции, а с 15 апреля - спецпропуска на поездки на транспорте.