РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 17 апр. В подмосковном Домодедове с 20 по 26 апреля пройдет шахматный онлайн-марафон для детей, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«С 20 по 26 апреля при поддержке Торгово-промышленной палаты Домодедова и Федерации шахмат Московской области пройдет бесплатный шахматный онлайн-марафон для детей», - говорится в сообщении.

Зарегистрироваться можно по телефону: 8(985)054-61-60.