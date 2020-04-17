РИАМО - 17 апр. Прием заявок на участие в первой премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив» открылся 15 апреля, говорится в сообщении пресс-службы премии.

Учредителем премии выступил телеканал «Русский детектив», входящий в холдинг «Цифровое Телевидение» (ВГТРК и «Ростелеком»). Премия проводится при поддержке издательской группы «Эксмо-АСТ», социальной сети читателей книг LiveLib и Российской государственной библиотеки. Подать заявку на участие можно на странице телеканала. Прием заявок продлится до 15 мая.

«Премия «Русский детектив» ставит своей целью поощрение деятелей литературы и кино за их достижения и вклад в развитие детективного жанра, повышение его статуса у литературного сообщества, привлечение читательского и общественного внимания к произведениям в жанрах «детектив» и «остросюжетная литература», а также поиск и выявление новых талантов – авторов произведений детективного жанра и остросюжетной литературы и кино», – говорится в сообщении.

Победители премии будут определяться в номинациях: «Преступление и наказание – Детектив года», «Автор года», «Открытие года», «Вклад в развитие жанра», «Выбор читателей», «Лучший иностранный детектив», «Лучший отечественный многосерийный фильм в жанре детектив», «Лучший фильм в жанре детектив», «Дебют года», «Детский детектив».

Номинироваться на премию могут художественные фильмы и литературные произведения, созданные в период с 17 апреля 2019 года по 14 апреля 2020 года, опубликованные как на электронных платформах, так и в печатных версиях суммарным тиражом от 2-3 тысяч экземпляров (в зависимости от номинации). Более подробную информацию можно узнать на сайте премии.

Из поступивших заявок экспертный совет премии сформирует лонг-лист, объявление которого состоится в первых числах июня. А 10 июня на крупнейшем книжном рекомендательном сервисе на русском языке LiveLib начнется этап народного голосования, по результатам которого будет составлен шорт-лист премии «Русский детектив». В сентябре к выбору лауреатов подключатся члены жюри.

Произведение победителя премии в номинации «Дебют года» будет опубликовано издательской группой «Эксмо-АСТ». А победитель премии в номинации «Вклад в развитие жанра» получит специальный приз от Российской государственной библиотеки. Лауреаты премии «Русский детектив» получат памятные статуэтки, а финалисты, занявшие вторые и третьи места – наградные дипломы.