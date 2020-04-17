РИАМО - 17 апр. На северо-западе Москвы начались осадки в виде мелкой снежной крупы, выпадение интенсивных осадков продлится в городе до вечера пятницы, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Погода сегодня действительно располагает к образованию редких мощных кучевых облаков, из которых выпадают осадки, преимущественно в виде мелкой снежной крупы. В отдельных местах она была довольно значительной, что практически покрывала земную поверхность, но из-за положительной температуры эта крупа быстро растаяла», - сказала Позднякова.

Она отметила, что мелкая снежная крупа будет наблюдаться на территории Москвы до 18 часов, потом интенсивность осадков ослабеет.