РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 апр. В подмосковном Подольске водитель такси не справился с управлением и врезался в разделительное ограждение, пострадавших нет, сообщила «РИАМО в Подольске» сотрудница пресс-службы УМВД России по Подольску.

«В Подольске в микрорайоне Красная Горка недалеко от въезда на кладбище водитель такси марки KIA не справился с управлением и врезался в разделительное ограждение на трассе, пострадавших нет», - сказала сотрудница.

По словам очевидцев, это был автомобиль «Яндекс.Такси» желтого цвета. Из-за ДТП было затруднено движение в левом ряду в сторону Подольска.