РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 17 апр. Навал мусора с обочины дороги в районе ЖК «Микрогород в лесу» в подмосковном Красногорске убрали по просьбе местного жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Пользователь сообщил на портале, что неизвестные свалили мусор на дороге Пятницкое шоссе – поселок Отрадное в районе жилого комплекса «Микрогород в лесу».

«Осмотр подтвердил наличие грязи и мусора на придорожной полосе. Работы по очистке придорожной полосы выполнены», – сказал начальник Истринского регионального управления автомобильных дорог ГБУ МО «Мосавтодор» Эдуард Дмитрив.

Он отметил, что на территории Красногорска регулярные работы по очистке придорожной полосы автомобильной дороги Пятницкое шоссе – поселок Отрадное проводятся работниками ГБУ МО «Мосавтодор» в соответствии с графиком выполнения работ с периодичностью, установленной действующим контрактом.

«Организации, осуществляющей содержание, указано на недопустимость отклонения от установленных норм. Мы усилили контроль за соблюдением своевременности и качества уборки», – заключил Дмитрив.