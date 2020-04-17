РИАМО – 17 апр. Работающим гражданам России старше 65 лет выдадут электронные больничные листы до 30 апреля, сообщает Федеральное агентство новостей.

Такая мера призвана бороться с распространением коронавируса.

«Принято решение о временном порядке дистанционного оформления электронных больничных работающим гражданам 65 лет и старше на период самоизоляции с 20 до 30 апреля», — говорится в сообщении.

Больничные листы будут выдавать только на основании отправленных работодателями в электронном виде в Фонд социального страхования данных. Самим гражданам не нужно будет предоставлять какие-либо сведения или документы.

Электронные больничные оплачиваются за счет средств ФСС напрямую работнику за весь период в течение семи календарных дней.

Текстовая трансляция

17 АПРЕЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 4070 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1959 заболевших, в Подмосковье - 472.

- За сутки в Москве от коронавирусной инфекции вылечили 123 человека, таким образом число выздоровевших пациентов с подтвержденным коронавирусом достигло 1517.

- Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в столице прогнозируется в следущие две-три недели.

- Сервис «Цифровой пропуск» появился в приложении «Моя Москва». С помощью него можно быстро сгенерировать код для отправки СМС‑сообщения.

- Водители подмосковных автобусов не будут проверять наличие у пассажиров электронных пропусков.