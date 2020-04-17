РИАМО - 17 апр. Несмотря на действие режима самоизоляции, на улицах Москвы все чаще появляются мотоциклисты, но сейчас им не стоит выезжать без повода и устраивать встречи, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Центр организации дорожного движения».

«Мы наблюдаем, что количество машин на дорогах резко сократилось, однако с наступлением теплой погоды мотоциклисты все чаще выезжают на столичные улицы и более того — массово собираются на встречи, что в принципе сейчас запрещено ради их же здоровья», — говорится в сообщении.

Участников дорожного движения призвали не пользоваться текущей ситуацией в городе и соблюдать режим самоизоляции, введенный в городе из-за распространения коронавирусной инфекции. Штраф для байкеров-нарушителей — до 5 тысяч рублей.

Мотоциклистов, выезжающих на улицы города в случае необходимости, призвали быть осторожными, так как за зиму автомобилисты отвыкли от двухколесного транспорта на дороге. Внимательнее нужно быть всем участникам дорожного движения

В Москве действует режим самоизоляции, гражданам нельзя покидать дома без веской причины. Для поездок на транспорте необходимо получать цифровые пропуска.

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Текстовая трансляция

17 АПРЕЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 4070 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1959 заболевших, в Подмосковье - 472.

- За сутки в Москве от коронавирусной инфекции вылечили 123 человека, таким образом число выздоровевших пациентов с подтвержденным коронавирусом достигло 1517.

- Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в столице прогнозируется в следущие две-три недели.

- Сервис «Цифровой пропуск» появился в приложении «Моя Москва». С помощью него можно быстро сгенерировать код для отправки СМС‑сообщения.

- Водители подмосковных автобусов не будут проверять наличие у пассажиров электронных пропусков.