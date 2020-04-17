РИАМО - 17 апр. После закрытия в столице строек и пунктов питания для бездомных проект «Ангар спасения» стал принимать примерно в два раза больше посетителей, сообщил РИАМО представитель православной службы помощи «Милосердие».

«У нас обычно было от 100 до 150 человек в день. Час назад я разговаривала с сотрудниками, мне сказали, что уже 240 за первую половину дня», - сказал собеседник агентства.

Увеличение числа бездомных в службе «Милосердие» связывают с массовой потерей людьми работы.

«Я общалась по телефону с парой таких человек. Они работали на стройке. Стройка уходит на карантин, им дают расчет, и 15 человек без работы остаются сразу», - прокомментировал представитель пресс-службы «Милосердия».

Оставшись без работы, эти люди не пытаются получить пособие по безработице, так как не имеют московской прописки. Более того, несмотря на то, что у многих есть жилье в других городах, они все равно не намерены уезжать из столицы.

Программа службы «Милосердие» «Возвращение» помогает людям вернуться к своим близким туда, откуда они приехали. Однако в настоящее время в нее обращаются около 15 человек в сутки, что значительно меньше того количества людей, которые пришли за одеждой или едой.

Еще одной причиной, почему в «Ангар спасения» приходит больше людей, представитель пресс-службы «Милосердия» назвал закрытие в Москве некоторых пунктов питания для бездомных.

«Это началось, как только объявили карантин, поскольку это скопление народа. Не все (пункты питания - ред.), конечно, закрываются, но очень многие», - прокомментировал представитель пресс-службы.

Обратиться в службу помощи «Милосердие» можно по номеру телефона: +7 (495) 542-00-00 или на сайте miloserdie.help.