РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 апр. На территории поселка Малаховка подмосковных Люберец продолжаются работы по уборке смета с прибордюрной части автодорог, также на одной из улиц очистили от грязи дорожные знаки, сообщил заместитель главы администрации городского округа Родион Грошевик.

«Накануне подрядными организациями вывезен мусор с улиц Мичурина, Луначарского и Цветная. Проведена очистка дорожных знаков на улице Пионерская. Кроме того, продолжается механизированная уборка проезжей части дорог», - сказал Грошевик.

Он добавил, что за неделю в Малаховке собрали и вывезли 30 кубометров мусора и 70 кубометров смета.