РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 17 апр. Порядка 11 километров дорог обработали дезинфицирующими средствами в деревне Путилково подмосковного Красногорска, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Вчера, 16 апреля, дорожные службы провели дезинфекцию улично-дорожной сети в Путилкове. Специальным хлорсодержащим раствором обработано порядка 11 километров дорог, 6 километров тротуаров и 7 остановок», – говорится в сообщении.

Препарат безопасен для транспорта и уличных конструкций.

«Сегодня (17 апреля – ред.) в плане – военный городок Павшино, ТОС «Павшино», микрорайон Южный, улица Вокзальная. Погода может внести коррективы, но тем не менее в ближайшее время дезинфекция пройдет на всей территории округа», – заключается в материале.