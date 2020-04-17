РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 17 апр. В подмосковном Домодедове в апреле на железнодорожных путях погибло два человека, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«В границах станции Авиационная 7 и 16 апреля 2020 года при переходе через железнодорожные пути в необорудованных местах погибли два человека», – говорится в сообщении.

Еще один человек с начала года получил травмы на железнодорожных путях. За год в Домодедове на железной дороге напротив торгового центра «Квартал» погибли три человека, один получил травмы.

Жителей призывают пользоваться только оборудованными пешеходными переходами, если необходимо перейти через рельсы.

«Остановочный путь поезда – 800 метров. Если он находится в зоне видимости, то затормозить уже не успеет, а человек может попросту споткнуться. Чаще всего гибнут нетрезвые пешеходы и молодые люди в наушниках и капюшонах. Не ставьте на карту целую жизнь, чтобы попытаться выиграть две секунды!» – заключается в материале.