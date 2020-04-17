РИАМО - 17 апр. В ходе осмотра бездомных с плохим самочувствием в столичном «Ангаре спасения» православной службы помощи «Милосердие» не было обнаружено людей с подозрением на коронавирус, сообщил РИАМО представитель пресс-службы «Милосердия».

«У нас есть медик, он всегда был в «Ангаре спасения». Он оказывает доврачебную помощь. Если у человека есть жалобы на самочувствие, его осматривают и при необходимости вызывают скорую. Но пока у нас не было людей с подозрением на коронавирус», - сказал собеседник агентства.

По его словам, среди посетителей «Ангара спасения» есть много постоянных, которые уже привыкли жить, как по расписанию. Они знали, в какое время им прийти, чтобы помыться, получить пропитание или новую одежду. Поэтому так важно сохранить для них эту возможность в непростой для экономики страны период. Поддержать «Ангар спасения» можно, оформив пожертвование или доставку необходимых вещей: https://miloserdie.help/angar-spaseniya/needs/.

«Раньше мы кормили обедом по расписанию. Сейчас выдаем еду по необходимости и стремимся к тому, чтобы человек мог взять ее с собой. Для чего изыскиваем дополнительные средства. В данной ситуации еда должна быть калорийной и питательной. В ней сейчас есть необходимость. Одна компания жертвует нам свою выпечку», - прокомментировал представитель пресс-службы.

Чтобы обратиться в службу «Милосердие» или предложить свою помощь, можно позвонить по телефону горячей линии: +7 (495) 542-00-00 или посетить сайт miloserdie.help.

Текстовая трансляция

17 АПРЕЛЯ

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