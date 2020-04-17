РИАМО - 17 апр. Свыше 17 тысяч подарков к Пасхе передадут своим подопечным сотрудники православной службы «Милосердие», сообщил РИАМО представитель пресс-службы благотворительной организации.

«По акции «Дари радость на Пасху» на специальной странице easter.miloserdie.ru мы собираем средства на подарок. Он стоит 71 рубль - это кулич и шоколадное яйцо. <...> В этом году мы планируем поздравить более 17 тысяч подопечных, и мы рады констатировать, что подарки для них уже есть», - сказал собеседник агентства.

Оставшиеся средства пойдут на поддержку 26 проектов нуждающимся службы «Милосердие».

По словам собеседника, православные во время Страстной недели и тем более во время праздника Пасхи переживают из-за невозможности посетить храм. Однако в нынешней ситуации, когда борьба с распространением коронавируса еще не окончена, верующие участвуют в богослужениях при помощи онлайн-трансляций на смартфонах или компьютерах.

Обычно подарки к Пасхе, например, пациентам больниц, дарит батюшка вместе с волонтерами. Но в этот раз сладости передадут через дежурных сестер отделений. Поздравления пройдут на Пасху и на следующей за праздником Светлой неделе.

Служба «Милосердие» оказывает поддержку больным, инвалидам, старикам, детям и людям, попавшим в беду.