РИАМО - 17 апр. Большинство представителей малого бизнеса страны обеспечили заработной платой своих сотрудников за март, несмотря на экономический кризис из-за эпидемии коронавируса, сообщил журналистам в пятницу президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин.

«По данным банков, малый бизнес за март месяц повел себя в высшей степени ответственно. Более 90% зарплаты за март было выплачено», — сказал Калинин.

Он также добавил, что уже в апреле малый бизнес столкнулся с закрытием своих точек, и из-за отсутствия резервных накоплений оказался в непростой ситуации.

«Там, где закрыты точки, нет выручки, <...> здесь встает вопрос — за счет чего (оплачивать труд сотрудников - ред.). И то, что президент услышал предложения бизнес-объединений, поддержал нас, выделив серьезные средства, чтобы хотя бы МРОТ получили предприятия в мае и в июне, <...> это позволит сохранить трудовые коллективы», — отметил Калинин.

Он также подчеркнул, что уже с 1 апреля были в два раза снижены ставки по страховым взносам для всего малого и среднего бизнеса.

«Такая мера оставит примерно у малого бизнеса около 300 миллиардов рублей ежегодно, она позволит потратить эти деньги на самые неотложные нужды», — заключил Калинин.

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17 АПРЕЛЯ

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