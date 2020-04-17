РИАМО - 17 апр. В министерстве просвещения РФ рассказали, что ведомство решило перенести всероссийские проверочные работы на следующий учебный год, сообщает Федеральное агентство новостей.

С таким заявлением выступил министр просвещения Сергей Кравцов во время брифинга в правительстве. Запись его выступления выложили на официальном сайте Кабмина. Он уточнил, что всероссийские проверочные работы касаются школьников с 4 по 11 класс, которые должны были сдать экзамены в конце этого учебного года.

«После консультаций с учителями, регионами, представителями образовательного сообщества и родительским сообществом принято решение о переносе всероссийских проверочных работ с конца этого учебного года на начало следующего учебного года», — отметил Кравцов.

По его словам, когда ученики в начале следующего учебного года сдадут проверочные работы, оценки за них ставиться не будут, и экзаменом считаться они также не будут. С помощью этой аттестации проверят знания учащихся и, исходя из этого, возможно скорректируют учебную программу.

Эти экзамены проведут, чтобы выявить, какие пробелы в знаниях у школьников есть. После получения результатов учителям направят соответствующие рекомендации для выстраивания нужной методической работы.

Кравцов добавил, что, если будет угроза здоровью учащихся ЕГЭ могут перенести еще раз, но сам экзамен останется прежним. При этом сохранится объективность проведения экзамена и равенство возможностей всех школьников.

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17 АПРЕЛЯ

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