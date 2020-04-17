РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 апр. Порядка 400 воспитанников продолжают дистанционно заниматься в детском технопарке «Кванториум» в подмосковном Красногорске, сообщил руководитель технопарка Денис Рябухин.

«Кванториум сейчас полностью на дистанционном обучении. Занимаются около 400 детей, как и было до введения режима самоизоляции», - сообщил Рябухин.

Он отметил что переход на новую форму обучения дался нелегко, потому что технопарк предполагает постоянное взаимодействие учеников с приборами. Каждое направление было переработано индивидуально.

«Сейчас мы вышли на стабильный режим работы. Проходят онлайн-занятия проектных групп, ребята с наставниками обсуждают наработки, выполнение задания и прочие вопросы», - добавил Рябухин.

Один из проектов, над которым продолжают работу в «Кванториуме», - защитная маска для лица со сменными фильтрами. Проект разрабатывают порядка двух недель, уже готовы рабочие образцы.

«Это не конечный этап, работа продолжается, у ребят возникают новые идеи», - заключил Рябухин.

Из-за коронавируса школьников перевели на дистанционное обучение. Также в Подмосковье введен режим самоизоляции для всех граждан, выходить на улицу можно только по веской причине.

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17 АПРЕЛЯ

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