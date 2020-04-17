РИАМО - 17 апр. На северо-востоке Москвы мужчина, угрожая продавцу ножом, пытался украсть из кассы деньги, но скрылся, ничего не похитив, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы Главного управления МВД РФ по Москве.

Преступление произошло по адресу: Студеный проезд, дом 26.

«Сотрудниками управления уголовного розыска совместно с сотрудниками отдела уголовного розыска задержан гражданин 1987 года рождения, неработающий», — сказал собеседник агентства.

Задержанный в Москве находился проездом из Саратовской области.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой».