РИАМО (МЫТИЩИ) - 17 апр. Полиция городского округа Мытищи напомнила гражданам основные причины травмирования людей на железнодорожных станциях, чаще всего причиной травмирования становится переход в неустановленном месте, сообщается на сайте администрации горокруга.

На территории городского округа Мытищи сотрудниками полиции регулярно проводятся профилактические рейды на самых оживленных станциях. В Мытищах очередной несчастный случай на железной дороге произошел 10 апреля на платформе Перловская, погиб мужчина. Еще один случай гибели человека произошел 22 марта в районе станции Челюскинская.

«Основные причины травмирования людей – это несоблюдение правил министерства путей и сообщений, нарушение статьи 11.1 части 5, это переход в неустановленном месте. Но как мы уже поняли, что и на станциях, оборудованных пешеходным переходом, случается факт травмирования. Стараемся привлечь внимание граждан, что это не только правонарушение, это их жизнь и здоровье», - сказала старший инспектор по делам несовершеннолетних линейного отдела полиции на станции Мытищи Ксения Морозова.

В материале добавляется, что в Московской области с начала года уже погибли 93 человека, 80% из которых переходили железнодорожные пути в неположенном месте. Число погибших на железнодорожной инфраструктуре Подмосковья увеличилось в два раза по сравнению с прошлой неделей.

«Несмотря на сокращение пассажиропотока в пригородных поездах из-за самоизоляции за неделю в Московской области в результате перехода железнодорожных путей в неположенных местах погибли 6 человек от 17 до 63 лет. Это в 2 раза больше по сравнению с прошлой неделей-тогда несанкционированный переход унес жизни 3 человек. Погибшие преимущественно относились к группам риска по возможности заболевания коронавирусной инфекцией», - отмечается в материале.

В сообщении добавляется, что министерство транспорта области напоминаем всем жителям оставаться дома. А если поездка вынужденная, то быть внимательнее на железнодорожной инфраструктуре: железнодорожные пути необходимо переходить только по санкционированному пешеходному переходу.