РИАМО - 17 апр. Коллектив особой экономической зоны «Ступино Квадрат», более 50 представителей ОЭЗ и индустриальных парков, принял участие в очередной онлайн дискуссии «Новые маркетинговые стратегии индустриальных парков и работа с инвесторами в новых условиях», организованной Ассоциацией индустриальных парков (АИП), говорится в сообщении пресс-службы ОЭЗ «Ступино Квадрат».

Участники дискуссии обсудили возможности для актуализации маркетинговой стратегии в новых реалиях. Управляющий партнер ОЭЗ «Ступино Квадрат» Екатерина Евдокимова в рамках своего выступления заявила, что коронавирус, несмотря на тяжелые последствия, одновременно дал возможность и время переосмыслить взаимоотношения и кооперацию внутри индустрии.

«Одна из актуальных задач – помощь малому и среднему бизнесу, который хочет организовать производство, но не имеет средств для больших инвестиций в этих непростых условиях. Мы уже нашли партнеров и будем строить готовые производственные цеха и сдавать их в аренду от 500 или 1000 квадратных метров», – сказала Евдокимова.

Она добавила, что активно прорабатываются возможности создания производственных мощностей, оснащенных новейшим производственным оборудованием и обеспеченных квалифицированными рабочими, которые могут брать заказы на производство от многих других предприятий одной отрасли.

По ее словам, оборудование будет загружено 24 часа семь дней в неделю, что позволит увеличить его окупаемость в разы, а расходы многих, использующих его предприятий, будут делиться на всех.

По инициативе Евдокимовой АИП организует в ближайшее время стратегическую сессию для выработки конкретных решений в этом направлении.

На фоне распространения коронавируса нового типа Covid-19 в Московской области ввели режим повышенной готовности. Работа ряда предприятий и организаций ограничена, а для жителей всех возрастов действует режим самоизоляции.